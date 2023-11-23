وزيرة الخارجية الفنلندية: ضغطنا على إسرائيل لوقف العنف ضد الفلسطينيين

صرحت وزيرة الخارجية الفنلندية يلينا فالتونين، اليوم الخميس، أن بلادها قامت بالضغط على إسرائيل ولا بد من أن يتوقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.



وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية أنهم سيستعملوا كل ما لديهم من موارد وقدرات لمطالبة إسرائيل بقبول حل الدولتين.



وتابعت وزيرة الخارجية الفنلندية في تصريحاتها للتليفزيون العربي: "لا نقبل بأي نزوح قسري للأشخاص خارج المنطقة أو توسعة رقعة الاحتلال الإسرائيلي".





ورحبت وزيرة الخارجية الفنلندية باتفاق الهدنة الذي تم الإعلان عنه ولا بد من وقف العنف وإدخال المساعدات.



وأوضحت وزيرة الخارجية الفنلندية أنها لا تقبل أي عنف تجاه المدنيين من أي طرف كان في المنطقة.



ولفتت وزيرة الخارجية الفنلندية إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهوده لحماية المدنيين.



ودعت وزيرة الخارجية الفنلندية إلى دخول الفلسطينيين في مسار المفاوضات والانخراط في سلام دائم.



كما دعت الجميع لحماية المدنيين من كل ما يجري في قطاع غزة.