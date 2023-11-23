4 ديسمبر.. آخر موعد لقبول طلبات التدريب على مهنة الفندقة الشاملة بسوهاج

بدأت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، في قبول طلبات التقديم للحصول على الدورة التدريبية المجانية على مهن الفندقة الشاملة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ، ومنتجع هيلتون الاقصر، وذلك بمركز التدريب المهني التابع للمديرية في الكوثر والمعد بأحدث التجهيزات والمعدات في مجالات المطبخ، الإشراف الداخلي، الأغذية و المشروبات ، وتهدف الدورة التدريبية الي تدريب الشباب وتأهيلهم علي الفندقة الشاملة ، لمدة 6 أسابيع (4 أسابيع منها بمركز التدريب المهني ، واسبوعين بمنتجع هيلتون بمحافظة الاقصر)، والتدريب خلال أيام الأحد الي الخميس ، وذلك لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب ذوي الهمم علي التقدم للالتحاق بالتدريب.

وأوضحت مميزات التدريب المتاح؛ أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من الوزارة والبرنامج ومنتجع هيلتون ، وشهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجاناً، تسمح للمتدرب بتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، وبدل انتقال نقدي يومي لكل متدرب ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي ، وتأمين ضد إصابات العمل ،و زي موحد وادوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، مع إعطاء الاولوية في فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجى التدريب.

من جانبه اوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير المديرية، ان تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف برامج التدريب المجانية المقدمة للشباب لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم التى يحتاجها سوق العمل الداخلى والخارجى بالتعاون مع الجهات المتخصصة والدولية المعنية بذلك ، كما أكد مدير المديرية ان شروط التقديم تتمثل فى : الحصول علي مؤهل علي او متوسط مناسب ، والسن من 18 إلى 35 سنة ، مع التفرغ التام طوال مدة التدريب ، وحسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة ، واجتياز المقابلة الشخصية، كما يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل بطريق أسيوط سوهاج بجوار محكمة الأسرة من يوم الاحد الموافق 26 نوفمبر وحتى الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 ويتم اخطار الناجحين بموعد المقابلة الشخصية.