105 مليون جنيه لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من محطات طاقة شمسية بكوم أمبو

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح اليوم عقد مع شركة MAN الدولية للمقاولات وذلك لتنفيذ الخط الهوائى بنبان 1/ بنبان 3 جهد 22- ك.ف بطول 4,6 كم التابع لمنطقة كهرباء مصر العليا بنظام تسليم مفتاح.

يهدف المشروع الى تفريغ الطاقة الكهربائية بقدرة إجمالية حوالى 700 م. المولدة من كل من محطة أكواباور بقدرة 200 م.و ومحطة النويس 500 م. وات بكوم أمبو

وتبلغ القيمة الاجمالية للخطين حوالى 105 مليون جنيه مصرى، بمدة تنفيذ تصل الى حوالى 7 شهور من تاريخ توقيع العقد .

جاء ذلك إستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية

وفى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة من رياح وشمس