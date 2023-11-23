الذهب يسجل سعرا جديدا وعيار 21 الآن مفاجأة للمقبلين على الزواج

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، فكل يوم هناك سعر جديد لـ الذهب، وسجلت أسعار الذهب أكثر من 2700 جنيه لـ عيار 21، بعد أن سجلت في بداية الشهر مبلغ 2300 جنيه، والكثير من المواطنين والمقبلين على الزواج قبل إجازة نصف العالم يبحثون خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة.

وأوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة والتعدين باتحاد الصناعات، أن التوجه في شراء الذهب اختلف من نهاية 2022، وفي 2023، موضحًا أن التوجه في الفترة الأخيرة للشراء كان استثماريا بحتا، وليس من أجل الزواج كما كان يحدث في الماضي.

وأضاف إيهاب واصف، خلال قناة "القاهرة والناس"، أن كل عام كان هناك 500 ألف عقد زواج، أي هناك 500 ألف شبكة، ولكن في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، قامت بشراء 46 طن ذهب.

وأوضح رئيس شعبة صناعة الذهب أن الرقم السالف ذكره كبير جدًا مقارنة بالسنوات السابقة، ففي السنوات الماضية كان يتراوح بين 23 طن لـ30 طن.

ولفت إلي أن الـ 46 طن ذهب كان أكثر من 60% منهم استثماري، “ جنيهات وسبائك ذهبية، وليس مشغولات ذهبية”.

وكشف أن مصر بها ذهب بكميات كبيرة وكان هناك شح في الذهب المتداول نهاية العام الماضي وبداية العام الجاري؛ موضحا أن السبب كان تدافع المواطنين على شراء الذهب كنوع من الاستثمار وكملاذ أمن وأدى إلى زيادة الطلب وتسبب في ارتفاعات متتالية بصورة عشوائية.

وأضاف إيهاب واصف، أن الاستثمار في الذهب هو استثمار آمن وعلى المدى البعيد وليس القريب، مؤكدًا أن سوق الذهب هو ما يحدد السعر وهو أول سوق حر في التسعير ولا يخضع للتسعيرة الجبرية، مشددًا على أن سعر الذهب عالميًا وعوامل عرض وطلب وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هي محددات لسعر الذهب.

وأشار إلى أن المحطة للمستثمر في البورصة الاتجاه للذهب كملاذ آمن للاستثمار وهو سبب الارتفاع في الأسعار، موضحًا أن المؤثر الكبير لأسعار الذهب في مصر هو العرض والطلب ومع وجود شح في المعروض وزيادة في الطلب مما تسبب في ارتفاعات كبيرة في الأسعار والتي لا تتماشى مع الأسعار العالمية.

وأضاف أن صناعة الفضة في مصر في خطر كبير، نظرًا لهجوم الفضة المستوردة على السوق المحلي مع انخفاض تكلفتها وارتفاع تكلفة الفضة المحلية، مما أدى إلى غلق عدد من ورش الفضة ويتم العمل على عودة الفضة المحلية لما كانت عليه.



كما أكد أمير رزق، عضو رابطة الجواهرجية، أن الذهب ملاذ أمن و أفضل استثمار في الوقت الحالي، متوقعا زيادته من 300 إلى 500 جنيه مع الاحتفالات بالعام الجديد.

ونصح أمير رزق، خلال لقائه على شاشة MBC مصر، بشراء السبائك و جنيهات الذهب، منوها إلى أن دولار الذهب لأول مرة يقوم بسبق الدولار، لافتا إلى أن هذه الحالة ستسمر حتى أن توفر الدولة و تقوم بحل أزمة الدولار.

أعلى نسبة زيادة رأيتها في أسعار الذهب



وأوضح، أنه يتم احتساب سعر جرام الذهب وفقا لسعر الدولار بـ 51 جنيه في السوق، معقبا: "اليومين دول هي أعلى نسبة زيادة رأيتها في أسعار الذهب".

قدمت الإعلامية نهاد سمير تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الخميس 23 نوفمبر 2023، من خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد".

سعر الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3154 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2760 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2365 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب، فسجل 22080 جنيها.



