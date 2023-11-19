أقل جرام بـ1,554 جنيه..هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يسعي الكثير من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

أسعار الذهب اليوم



كما يتابع المستثمرين أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الأحد بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,097 شراء 3,109

عيار 22 بيع 2,839 شراء 2,850

عيار 21 بيع 2,710 شراء 2,720

عيار 18 بيع 2,323 شراء 2,331

عيار 14 بيع 1,807 شراء 1,813

عيار 12 بيع 1,549 شراء 1,554

الاونصة بيع 96,321 شراء 96,677

الجنيه الذهب بيع 21,680 شراء 21,760

الكيلو بيع 3,097,143 شراء 3,108,571

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي لتسجل أكبر مكسب أسبوعي في 4 أسابيع، وذلك في ظل تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط تزايد التوقعات بأن البنك الفيدرالي قد انتهى من تشديد سياسته النقدية.

حيث سجل الذهب ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2% ليحقق مكاسب بمقدار 42 دولار وقد سجل أعلى مستوى خلال الأسبوع عند 1993 دولار للأونصة وهو أول أسبوع يحقق فيه مكاسب بعد أسبوعين من الخسائر.

وكشف تحليل جولد بيليون أن تباطؤ ضغوط التضخم والضعف المتزايد في سوق العمل الأمريكي أدي إلى بدء الأسواق في التشكيك في خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء سياسة التشديد النقدي، مما وفر زخمًا جديدًا للذهب.

فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى المستوى 3.2% بأقل من التوقعات 3.3% والقراءة السابقة 3.7%، أما عن مؤشر طلبات اعانات البطالة الأسبوعية فأظهر ارتفاع أكبر من المتوقع عند 231 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 218 ألف والتوقعات عند 221 ألف.

على الرغم من انهاء أسعار الذهب تداولات الأسبوع بمكاسب قوية إلا أن الأسعار تراجعت يوم الجمعة عند الاغلاق من أعلى مستوى سجلته لتغلق عند المستوى 1980 دولار للأونصة، الأمر الذي يدل على أن الذهب لا يملك الدعم الكافي للارتفاع فوق المستوى 2000 دولار.

وفيما يخص الدولار فقد شهد تراجعا كبيرا خلال الأسبوع المنصرم بسبب ضعف بيانات التضخم التي زادت التوقعات أن الفيدرالي لن يقدم على رفع الفائدة من جديد، فقد انخفض مؤشر الدولار خلال الأسبوع بنسبة 1.9% ليسجل أدنى مستوى منذ 11 أسبوع.

من جهة أخرى انخفض العائد على السندات الحكومية الأمريكية بأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.6% ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين عند 4.381%.