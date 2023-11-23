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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة إخلاءها فورًا.. ماذا يحدث ؟

صدى البلد

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس: "على سكان الشجاعية وجباليا في مدينة غزة إخلاء مناطق سكنهم فورًا".

وأفاد موقع “واللا” العبري، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لشن هجوم على جنوب قطاع غزة بمزاعم أن قيادات حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" تختبيء هناك.

وأضاف "واللا" أنه استناداً إلى المعلومات الاستخبارية الواردة من الشاباك والجيش الإسرائيلي والقيادة الجنوبية يستعد الجيش للمناورة البرية في جنوب القطاع.

ودفعت إسرائيل بالقوة سكان شمال قطاع غزة إلى جنوب قطاع غزة بفعل القصف والمجازر وهدم البيوت. 

 

ويتواجد في جنوب قطاع غزة آلاف السكان النازحين .

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