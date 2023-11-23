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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا..قطع المياه 8 ساعات بعدة مناطق بفيصل

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت محافظة الجيزة، أنها تقوم بتنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الامر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 8ساعات بدءا من الساعة 10 مساءا يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباح السبت 25 نوفمبر 2023.
وتشير محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح ابو حسين والمنشية بحي الهرم .  
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعه ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.
كما شدد المحافظ علي رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعه الأعمال وإزالة اي معوقات علي الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها . 
وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا .

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