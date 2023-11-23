55 طالبا ومعلما يشاركون في ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

نظمت مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء، ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 55 طالبا ومعلما وإداريا بمدرسة العريش الفنية الفندقية بالمساعيد.

وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وشرح موضوعات خاصة بتأمين بيئة العمل وسلامة الطلاب، وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك استكمالًا لما بدأته المديرية من سلسلة الندوات فى قطاع التعليم.

وتناولت الندوة مفهوم وأهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم، حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الإخلاء فى حالات الطوارئ بالمدارس.

وأوضحت المديرية أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت فى مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأشار محمد سالم عبد المالك، مدير المديرية، إلى استمرار المديرية وأجهزتها التابعة فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلى المشروعات القائمة من أى مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل.

حاضر فى الندوة الكيميائى عبد المنعم محمود، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور سوزى عبد الله، مديرة المدرسة.

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