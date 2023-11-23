تهديد صريح لابنة عمرو دياب بسبب صورة عن فلسطين.. ورد فعل مثير منها

دائما ما تثير جنا ابنة عمرو دياب الجدل حولها على صفحات السوشيال ميديا وذلك بسبب حرصها الدائم على نشر كل تفاصيل حياتها من خلال صفحتها الشخصية.



وقامت جنا مؤخرا بنشر صور لها وهي تشرب الخمر بصحبة صديقتها معلنة عن دعمها الكامل لدولة فلسطين وهو ما عرضها للانتقاد حيث كتبت على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية: بعض الخمر الفلسطيني.

وفي رد فعل غير متوقع قامت بحذف الصورة سريعا بعد الهجوم الكبير عليها من قبل المتابعين.

وتسببت هذه الصورة والبوست المصاحب لها فى حالة من الهجوم الشديد على ابنة عمرو دياب، وقام رواد صفحتها بمهاجمتها مطالبينها بحذفها، فيما هاجمتها إحدى رواد صفحتها قائلة: يا نهار اسود ومنيل دا الاب مصري والام سعودية.

كما كتبت أخري : و على كده عمور فخور بيكي وأخرى: يعنى دى خمرة فلسطينى وهى بتدعمهم ولا ايه مافهمتش.



جنا تحتفل بعيد ميلاد شقيقها عبدالله وكنزي

وحرصت جنا ابنة المطرب عمرو دياب على الاحتفال بعيد ميلاد أشقائها عبدالله وكنزي، حيث أنهما من مواليد 16 نوفمبر عام 1999.