تعرف على تفاصيل شخصية رانيا يوسف فى مسلسل السرداب

كشف الفنانة رانيا يوسف عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسلها الجديد السرداب والذى من المفترض أن يبدأ عرضه خلال الفترة القادمة.



وطرحت رانيا على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انتسجرام صور من شخصيتها فى المسلسل وعلقت عليها قائلة: قريب حتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب ١٩٤٣.



وتجسد رانيا فى المسلسل شخصية دلال صاحبة بنسيون يدور فيها العديد من القصص المثيرة والتى تضم مجموعة كبيرة من النجوم.





رانيا يوسف ومسلسل وبقينا اتنين

وتصور حاليا أيضا الفنانة رانيا يوسف مسلسل وبقينا اتنين مع شريف منير ومن المفترض عرضه نهاية الشهر على إحدى قنوات المتحدة.



وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.



مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على احدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.