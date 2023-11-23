بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومصر للطيران

شهد مقر وزارة العمل ؛ اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين الوزارة ،وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية -قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني ،حيث مثل وزارة العمل في البروتوكول رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، وعن "الشركة" ،أشرف عبدالوهاب راتب محمد مفوضاً عن الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

وقالت الوزارة : إن يأتي البروتوكول يهدف الي التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بإعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج .

حضر مراسم توقيع البروتوكول من شركة مصر للطيران:المهندسة نشوة شبل مدير عام مكاتب البيع، والمهندسة هبه ممتاز مدير عام التخطيط وأبحاث السوق، ومحمود عصمت مدير عام السياحة،ومحمد عبد الحميد مدير السياحه الدينية. وحضر من وزارة العمل : إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم.