الناس كرهتني.. ناردين فرج تتحدث عن ردود الفعل حول شخصيتها في صوت وصورة

كشفت الفنانة ناردين فرج عن ردود الأفعال التى تلقتها عقب عرض مسلسلها الأخير صوت وصورة، وخاصة شخصية ماجدة التى جسدتها فى المسلسل.



وأكدت ناردين فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنها فوجئت بردود الأفعال حول شخصيتها، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الجمهور كرهها بسبب شخصية ماجدة فى أحداث المسلسل.



وتابعت ناردين أنها تأكدت من نجاح الشخصية بسبب ردود الأفعال التى وصلتها حتى من أقرب الشخصيات لقلبها وهما أفراد أسرتها.



وأضافت ناردين أنها بذلت مجهودا كبيرا فى التحضير لهذه الشخصية خاصة وأن الدور جديد عليها ولم تقدمه على الشاشة من قبل.





مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

الحلقة الأخيرة

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.