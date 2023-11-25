محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

لا تكفي أن تكون فلسطين قضية عربية ولكنها قضية إنسانية بالدرجة الأولى، قيم الغرب التي يصدرها لنا تحت مزاعم حقوق الإنسان ليست سوى أكذوبة، مصطلحات حرية الرأي والتعبير مجرد مسرحية، لما لا والذين ينادون بحرية الرأي والتعبير يقمعون المظاهرات التي تندد بحرب الإبادة المستمرة في غزة.

إن ذريعة حرية الرأي وحقوق الإنسان يدافعون بها عن مصالحهم وأجنداتهم، التي ظهرت جليًا في إبادة الشعوب وقتل الخدج والشيوخ والأطفال وقصف البيوت على ساكنيها بأطنان من المتفجرات، عوار قيمهم المصدرة لنا ظهرت في مجازر لم تشهدها الإنسانية من قبل تحت دعاوى التنديد والاستنكار.. أين القانون الدولي؟.. هل الأوكراني يختلف عن الفلسطيني؟ .

هاجمت بشكل عشوائي متعمد المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وقتلت الأطفال والمدنيين بالأسلحة الكيماوية ويقولون ضمن اتفاقيات جنيف عام 1949 إن للحروب حدود وضرورة توفير الحماية للمدنيين.. أين حدود الحرب في غزة؟

يا من لازلتم تؤمنون بعدالة أمريكا وتثقفون وتتوسمون فيها الخير، لا تسمحوا أن ينال أحدا من بلادكم، الحياد مع الغرب جريمة، وقيمه الظاهرة أدوار موزعة في الذبح والقتل بلارحمة.. لا تسمحوا لخلافاتنا أو مشاكلنا الداخلية أن تجعلنا نتغافل يومًا عن عدونا أو نثق في قيمه المزيفة التي يصدرها لنا.

لقد آن الأوان أن نعي جيدًا وأن ندرك القوة العسكرية والاقتصادية التي يمتلكها الغرب ليرهبون ويرعون بها من تحدثه نفسه في معارضة مصالحهم.

الرؤية البعيدة والتسليح العسكري المصري أمر عارضه البعض، لكن من عارضوه أدركوا أهميته الآن ومدى النظرة الاستباقية والسريعة للقيادة السياسية، استمرار التسليح أمر تستدعيه ظروفنا المحيطة بين كل فترة وأخرى.. حفظ الله مصر والوطن العربي.