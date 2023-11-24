بعد عودة سام ألتمان.. من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

بعد أيام قليلة من إقالته من منصبه أواخر الأسبوع الماضي، عاد سام ألتمان، إلى منصبه كرئيس تنفيذي لشركة OpenAI، مما يثير الكثير من الأسئلة حول مستقبل الشركة الناشئة في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي.

وكشف صانع ChatGPT أيضا، عن إنشاء مجلس إدارة مؤقت جديد، سيترأسه الرئيس التنفيذي السابق لشركة سيلز فورس Salesforce، "بريت تايلور"، ووزير الخزانة الأمريكي السابق "لاري سمرز" كأعضاء جدد، إلي جانب "آدم دانجيلو" العضو الحالي، وهو جزءا من مجلس إدارة الشركة الأصلي الذي طرد ألتمان.

ومن المحتمل أن تكون عودة ألتمان بمثابة بداية حقبة جديدة للشركة الناشئة التي طالما تغلبت على مخاوف الموظفين بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وإمكانية تسويقه تجاريًا.

وقال ألتمان في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "إنني أتطلع إلى العودة إلى OpenAI".

ولم يقدم مجلس الإدارة المنحل، تفسيرا يذكر لإقالة سام ألتمان، يوم الجمعة الماضي، بخلاف "افتقاره إلى الصراحة وحاجته للدفاع عن مهمة OpenAI لتطوير الذكاء الاصطناعي الذي يفيد البشرية".

وقال محللون إن التعديل الوزاري سيصب في صالح سام ألتمان ومايكروسوفت، التي تعهدت بمليارات الدولارات للشركة الناشئة وتقوم بطرح تكنولوجيتها لعملائها على مستوى العالم.

وقالت شركة OpenAI، الشركة المصنعة لـ ChatGPT، يوم الثلاثاء الماضي، إنها توصلت إلى اتفاق يسمح لـ سام ألتمان بالعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي بعد أيام من إقالته، كما وافقت من حيث المبدأ على إعادة تشكيل مجلس الإدارة الذي أقاله جزئيًا.

من هم أعضاء مجلس إدارة OpenAI الجدد؟

وقالت OpenAI إن هؤلاء سيكونوا جزءًا من مجلس الإدارة الجديد:

- بريت تايلور: الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce، والبالغ من العمر 43 عامًا، هو مبرمج كمبيوتر ورجل أعمال أمريكي، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة في Shopify، كما سيترأس تايلور مجلس إدارة OpenAI نؤقتا خلال الفترة القادمة.

- لاري سامرز: هو خبير اقتصادي أمريكي يبلغ من العمر 68 عاما، شغل منصب وزير الخزانة الأمريكي من عام 1999 إلى عام 2001.

- آدم دانجيلو: 39 عامًا، هو رجل أعمال أمريكي على الإنترنت، اشتهر بأنه مؤسس موقع الأسئلة والأجوبة الاجتماعي ومقره كاليفورنيا وسوق المعرفة عبر الإنترنت Quora، وأحد أعضا مجلس إدارة OpenAI، الذي اتخذ قرار إقالة ألتمان الأسبوع الماضي.