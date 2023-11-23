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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهديد لوجود البشرية.. السبب الخفي وراء إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI

تهديد لوجود البشرية..السبب
تهديد لوجود البشرية..السبب الخفي وراء الرئيس التنفيذي لشركة

قبل إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان لمدة 4 أيام، أرسل العديد من الباحثين في الشركة رسالة إلى مجلس الإدارة يحذرون من اكتشاف قوي للذكاء الاصطناعي يمكن أن يهدد الإنسانية، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
 

وقال المصدران، إن الرسالة وخوارزمية الذكاء الاصطناعي التي تم الإبلاغ عنها سابقًا كانت بمثابة حافز دفع المجلس إلى إقالة ألتمان، الذي يعتبر مثالاً بارزًا للذكاء الاصطناعي التوليدي.


قبل عودته المنتصرة في الشركة مرة أخرى يوم الثلاثاء، هدد أكثر من 700 موظف بالاستقالة والانضمام إلى شركة ميكروسوفت تضامنًا مع قائدهم المفصول.

واستشهدت المصادر بالرسالة كإحدى العوامل الظالمة من قبل المجلس والتي أدت إلى إقالة ألتمان، بينما لم تتمكن رويترز من مراجعة نسخة من الرسالة، ولم يرد الباحثون الذين كتبوا الرسالة على الفور على طلبات التعليق.

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ورفضت OpenAI التعليق

رغم التمسك بعدم التعليق ذكرت OpenAI، وفقًا لأحد المصادر، أن ميرا موراتي مديرة المشروع الجديد باسم Q ، أرسلت رسالة للموظفين يوم الأربعاء وقالت إنه تم إرسال رسالة إلى مجلس الإدارة قبل أحداث نهاية هذا الأسبوع. 

وبعد نشر القصة، قال متحدث باسم OpenAI إن موراتي أخبرت الموظفين بما كانت تدور حوله التقارير الإعلامية عن ألتمان لكنها لم تعلق على دقة المعلومات.

قال أحد الأشخاص لرويترز إن مؤسس ChatGPT سام ألتمان ، قد أحرز تقدمًا في مشروع  Q ، والتي يعتقد البعض داخليًا أنها قد تكون اختراقًا في سعى بدء التشغيل لتحقيق الذكاء الفائق، والمعروف أيضًا باسم الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أحد أهداف OpenAI.

قال الشخص -بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث نيابة عن الشركة-، إن النموذج الجديد تمكن من حل بعض المشكلات الرياضية، بالنظر إلى الموارد الحاسوبية الهائلة.

على الرغم من إجراء العمليات الحسابية على مستوى طلاب المدارس الابتدائية فقط، فإن التفوق في مثل هذه الاختبارات جعل الباحثين متفائلين للغاية بشأن النجاح المستقبلي لـ Q *، ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من قدرات المشروع Q *.

OpenAI ChatGPT سام ألتمان AGI رويترز طلاب المدارس العمليات الحسابية

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