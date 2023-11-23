توأم الـ iPhone..موبايل من شاومي مش هتعرف تفرقه عن آيفون..بسعر 6999 جنيها

أطلقت شركة شاومي Xiaomi هاتف Redmi 12 5G الجديد هذا العام، والذي يأتي بتصميم مشابه جدا لهواتف iPhone ويتم تقديم الهاتف الجديد بواحد من أفضل المعالجات المتاحة من شركة كوالكوم في الفئة المتوسطة، وهو معالج جديد كُليًا.

مواصفات Redmi 12 5G :-

• وزن 199 جرام وأبعاد 168.6×76.3×8.2 مم

• ظهر يأتي من الزجاج مع إطار من البلاستيك

• مقاومة للماء والغبار بشهادة IP53

• دعم تركيب شريحتين إتصال من الجيل الخامس او شريحة مع كارت ميموري 1 تيرا

• شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.79 بوصة بدقة 1080×2460 بيكسل وبجودة FHD+ مع كثافة بيكسلات 396 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 550 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز

• طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الثالث على الشاشة

توأم الـ iPhone..موبايل من شاومي مش هتعرف تفرقه عن آيفون..بسعر 6999 جنيه

• معالج كوالكوم سناب دراجون 4 جين 2 ثماني النواة، النواتين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.2 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي Adreno 613

• واجهة شاومي MIUI 14 مبنية على نظام تشغيل Android 13

• مساحة تخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام او 6 جيجا رام او 256 جيجا مع 8 جيجا رام

• الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة من نوع UFS 2.2

• كاميرا سيلفي واحدة بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

• كاميرا خلفية مُزدوجة، الرئيسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

توأم الـ iPhone..موبايل من شاومي مش هتعرف تفرقه عن آيفون..بسعر 6999 جنيه

• الكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

• الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

• سماعات الهاتف الخارجية تأتي من نوع Mono

• الهاتف يدعم مستشعر IR Blaster

• لا يوجد مستشعر تقارب حقيقي في الهاتف

• بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم Faceunlock

• بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

• ألوان الهاتف الأسود، الأزرق والفضي