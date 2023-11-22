بعد إقالته من OpenAI.. تفاصيل منصب سام ألتمان الجديد بعد إعلان مايكروسوفت 

عاد الجدل من جديد في أوساط التكنولوجيا بعد إعلان ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أن سام ألتمان، الرئيس التنفيذي المُقال من شركة OpenAI ومعه المؤسس المشارك للشركة، جريج بروكمان سينضمان إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

وبحسب تقرير من GizChina فإن هذه الخطوة تأتي كجزء من الشراكة المستمرة بين مايكروسوفت وOpenAI، وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع اختراقات الذكاء الاصطناعي وإضفاء الطابع الديمقراطي على الذكاء الاصطناعي كمنصة تكنولوجية جديدة.

وكان مجلس إدارة OpenAI قد أقال الرئيس التنفيذي سام ألتمان منذ أيام، وقال إنه "فقد الثقة في قيادته المستمرة للشركة"، إلا أن ساتيا نادالا قال إن ألتمان وبروكمان لا يزال لديهما الكثير ليقدماه في مجال الذكاء الاصطناعي.

وكشف نادالا أن مايكروسوفت ستعمل كرئيس تنفيذي للفريق الجديد، وتم تعيين ألتمان من قبل شركة مايكروسوفت في غضون ساعات من المفاوضات الفاشلة مع مجلس إدارة OpenAI، حيث رفض مجلس الإدارة الاستقالة أو السماح له بالعودة إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال نادالا “نحن ملتزمون بشراكتنا مع OpenAI ولدينا ثقة في خريطة طريق منتجاتنا، وقدرتنا على مواصلة الابتكار في كل ما أعلناه في Microsoft Ignite، وفي مواصلة دعم عملائنا وشركائنا”.

وأضاف “نحن متحمسون للغاية لمشاركة الأخبار التي تفيد بأن ألتمان وبروكمان مع زملائهم، سينضمون إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي. ونحن نتطلع إلى التحرك بسرعة لتزويدهم بالموارد اللازمة لنجاحهم”.

وبحسب تقرير من مجلة “فورتشن” فإن السبب وراء قرار إقالة ألتمان يبدو وكأنه صراعًا جوهريًا بين الربح والأهداف، وليس قرارًا يتعلق بالاختلاف حول أساليب الإدارة.



ويشير التقرير إلى أن إقالة ألتمان ظهرت بشكل واضح عندما تصادمت المنظمات غير الربحية والمنظمات الربحية، حيث عادةً ما يفوز من يملك المال، حيث يشرف مجلس إدارة غير ربحي على شركة OpenAI الربحية والمدعومة من مايكروسوفت وشركات رأس المال الاستثماري.