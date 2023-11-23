انطلاق مؤتمر جراحة الأوعية الدموية لعرض أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بطب المنصورة

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الاوعية الدموية ايجي فاسك برئاسة الدكتور مسعد سليمان،أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة رئيس المؤتمر، والذى يستمر إلي يوم السبت القادم.

بحضور مائة من علماء جراحة الأوعية الدموية من مختلف الدول الأجنبية الأوروبية تتضمن الولايات المتحدة وثمانية دول أوروبية وثمانية دول عربية إضافة الي مصر المضيفة للمؤتمر.



وعقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور جمال حب الله رئيس الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية بافز والدكتور محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة ، الدكتور ياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور ايهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.



و قال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية إن المؤتمر يأتى في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة .



وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد مؤتمر ايجى فاسك واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.



وأشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.