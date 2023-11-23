أخبار الزمالك| مفاجأة مدوية بشأن المدرب الجديد.. وصدام بين معتمد جمال ولبيب

نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار المتعلقة بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية ونرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

بدون شروط مالية.. عواد يوافق علي التجديد للزمالك

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل التجديد مع حارس مرمى الزمالك عبر فيسبوك.

وكتب: “محمد عواد يوافق على تجديد عقده مع الزمالك بدون أي شروط مالية”.

أدى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل نادي الزمالك وصدام بين مجلس الإدارة ومعتمد جمال مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وقال شبانة خلال تصريحات إذاعية،:"أن نادي الزمالك ترك مهمة مشاركة اللاعب أحمد فتوح والثنائي الآخر في يد معتمد جمال حتى يستفيد الفريق من اللاعبين مع استمرار وجود قرار بيع الثلاثي

مفاجآت نارية داخل الزمالك خلال يناير| لاعب إنبي وأبو جبل بديلا لصبحي

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجأة داخل جدران القلعة البيضاء، مؤكدا:"محمد ابو جبل حارس البنك الأهلي عرض علي الزمالك خلفا لمحمد صبحي.

وأضاف شبانة خلال تصريحات اذاعية،:"أبو جبل قالي للمقربين حوله بأنه لا يمانع في الانتقال للزمالك بعد تسوية أموره مع النادي ولكن هناك حالة رفض داخل النادي لعودة ابو جبل ولكن ربما تكشف الأيام القادمة مفاجأة بعودة اللاعب.

سرقة قمصان اللاعبين

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، كواليس سرقة قمصان لاعبي الزمالك داخل النادي.

وقال عبر برنامجه الماتش: “عامل في فريق الزمالك استولى على قمصان اللاعبين.

10ملايين لكل لاعب

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن معتمد جمال المدير الفني للزمالك لا يريد عودة أحمد فتوح حاليا للتدريبات الجماعية، للحفاظ على استقرار الفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "مجلس إدارة الزمالك حدد 10 مليون جنيه لتجديد عقد اي لاعب، خصوصا في ظل وجود 8 لاعبين اقتربت عقودهم من النهاية، وهو قرار مهم ورؤية من اجل الحد من الإنفاق الكبير".

مفاجأة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أكد أوساسو أوبايوانا، صحفي نيجيري في موقع "بي بي سي" البريطاني، أن منتخب نيجيريا يواجه تحديات مع الإدارة داخل الاتحاد النيجيري، معتبرًا أن حظوظ الفريق في التنافس على لقب كأس أمم أفريقيا ضعيفة، وأنه لا يُرشح نيجيريا للتتويج باللقب.

وعن وجود مفاوضات بين مدرب المنتخب النيجيري بيسرو والزمالك، قال اوبوايانا خلال تصريحات تليفزيونية: "علمت بوجود مفاوضات بين الزمالك والمدرب ولكن لا أعلم إلى حد وصلت وعند سؤال المدرب أنكر وجود مفاوضات.