سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

حرصت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن على حضور حفل ضيافة، الذي أقيم مساء الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، في مدينة دبي.

واختارت ماجي بوغصن فستانا باللون الأسود من تصميم نور فتح الله، وهو فستان طويل بكتف واحد، مزين بالساتان عند منطقة الخصر، يصل سعره إبى 27 ألف جنيه مصري.

وحرصت ماجي في حديثها على توجيه رسالة شكر خاصة لجمهورها الذي دعمها ووقف بجانبها خلال مشوارها الفني.

وحضر المهرجان عدد كبير من النجوم أبرزهم: الفنانة ماجي بو غصن، الممثل التركي بوراك دينيز، باميلا الكيك، الفنان عصام كاريكا، كارول سماحة، وغيرهم من الفنانين.