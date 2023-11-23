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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الحرية المصري: مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

حزب الحرية المصري
حزب الحرية المصري

ثمن حزب الحرية المصري، موقف مصر الداعم والراسخ في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الصراع، مؤكدا أن اصطفاف الشعب المصري اليوم بفعالية"تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين" يرسل رسالة واضحة للأشقاء اننا معهم وسنظل معهم وبجانبهم دائما.

وأضاف الحزب في بيانه، أن حجم المساعدات الإنسانية التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته مقارنة بإجمالي المساعدات، يؤكد أن مصر لن تدخر جهدا للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، وستظل الدولة المصرية في دعمها حتى نصل إلى حل جذري وقاطع لهذه الازمة.

وتابع الحزب، "تأكيد الرئيس السيسي أن مصر لم تغلق معبر رفح يؤكد إننا لن نتخلى عن القضية او عن اخواننا ولكن قضية التهجير القسري موضوع اخر، فمصر لم ولن تقبل به خاصة بعد الإعلان عن هذه المخططات بشكل واضح وصريح".

وأكد الحزب، أنه يتمنى بجميع قياداته انهاء هذا الصراع وعودة الحياة إلى قطاع غزة مجددا، دون حرب وقصف، واللجوء إلى طاولة الحوار ووضع المجتمع الدولي الامور في نصابها الصحيح وأن يعاقب كل من أخطأ وتسبب في قتل الأبرياء وابادهم وعقابهم عقابا جماعيا.

حزب الحرية المصرى القضية الفلسطينية المساعدات الانسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الفلسطيني

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