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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أسرة الشيخ الحصري تحيي ذكرى وفاته بالقرآن والدعاء أمام قبره بالبساتين

قبر الشيخ الحصري
قبر الشيخ الحصري

أحيّت أسرة الشيخ محمود خليل الحصري، الخميس، الذكرى ٤٣ لوفاة القارئ الراحل، بحضور كريمته ياسمين الحصري، اليوم الخميس.

 

وقامت الحاجة ياسمين الحصري، مع عدد من محبي والدها الراحل من أكثر من دولة،  بزيارة مدفن الشيخ محمود خليل الحصري، وقرأوا القرءان ودعوا له بالرحمة والمغفرة.

 

وحرص بعض محبي الشيخ الحصري، على التقاط الصور تذكارية مع ابنته الحاجة ياسمين الحصري في جو من الألفة والمحبة.

 

وتحل في الـ 24 من نوفمبر كل عام ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، وأول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

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وولد الشيخ القارئ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، رئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، في 17 سبتمبر 1917، وتوفى في الـ 24 من نوفمبر عام 1980.

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