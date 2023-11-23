خسائر فادحة في جيش الاحتلال.. بيان مهم من كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 33 آليةً عسكريةً صهيونية كليًا أو جزئياً في كافة محاور التوغل في قطاع غزة.

وأشارت الكتائب الفلسطينية في بيان لها الي استهداف القوات الراجلة في أماكن التحصن والتمركز والتجمع بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد.

وقالت أيضا : ونفذوا عدة عمليات نوعية من مسافة صفر أوقعت قتلى بشكل محقق في قوات العدو خارج آلياتهم.

وأتم البيان : كما دكّوا التحشدات الصهيونية بعشرات قذائف الهاون، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.