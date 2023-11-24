هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

أحمد فتوح .. منذ إعلان نادي الزمالك إيقافه و عرضه للبيع ، وتتردد الأنباء عن عروض عديدة يتلقاها اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في نهاية الموسم الحالي.

وبالرغم من دخول الأهلي في المفاوضات مع فتوح قبل إعلان عقوبة الزمالك ، إلا أن الموقف تغير بوجود المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب ، حيث أن الأجواء أصبحت تتسم بالروح الرياضية والاحترام المتبادل بين القطبين.

فتوح مع لاعبي الاهلي





ظهر فتوح أمس مع مجموعة من لاعبي الأهلي منهم محمود كهربا وامام عاشور وصلاح محسن ، وحسين الشحات.

ولمتابعة المزيد حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي في يناير المقبل .. تابع الفيديو جراف التالي: