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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

أحمد فتوح
أحمد فتوح

أحمد فتوح .. منذ إعلان نادي الزمالك إيقافه و عرضه للبيع ، وتتردد الأنباء عن عروض عديدة يتلقاها اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء ، الذي ينتهي تعاقده مع ناديه في نهاية الموسم الحالي.

تمهيدا للانتقال للأهلي| فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور.. تفاصيل

وبالرغم من دخول الأهلي في المفاوضات مع فتوح قبل إعلان عقوبة الزمالك ، إلا أن الموقف تغير بوجود المجلس الجديد برئاسة حسين لبيب ، حيث أن الأجواء أصبحت تتسم بالروح الرياضية والاحترام المتبادل بين القطبين.

 

فتوح مع لاعبي الاهلي



ظهر فتوح أمس مع مجموعة من لاعبي الأهلي منهم محمود كهربا وامام عاشور وصلاح محسن ، وحسين الشحات.

ولمتابعة المزيد حول انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي في يناير المقبل .. تابع الفيديو جراف التالي:

أحمد فتوح إيقافه نادي الزمالك عرضه للبيع للقلعة البيضاء

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