الغد:"مؤتمر تحيا مصر" يكشف وقوف الشعب خلف الرئيس وتأييده في الحفاظ على الأمن القومي

قال المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد إن مؤتمر “تحيا مصر” بإستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسى، كشف وقوف الشعب خلف الرئيس وتأييده فى الحفاظ على أمن مصر القومى.

وأكد موسى فى بيان صحفى له أن الرئيس قام بمجهود دبلوماسى ضخم ولوجيستى كبير منذ 7 أكتوبر ، ونحن نقدر كل ذلك المجهود الضخم للرئيس ونقدر صلابته فى الحفاظ على الامن القومى المصرى ونحيى جراءته ووضوحه وصرامته .

وأشار رئيس حزب الغد إلى أن القيادة فى مصر أدركت أن الهدف كان من البداية هو تنفيذ مخطط اسرائيل لتهجير الفلسطينيين قسريا الى مصر وأن مصر هى المستهدفة، ولكن موقف الرئيس كان قاطعا حاسما صارما وتصرفات الرئيس واتصالاته وتصريحاته كانت ذكية وواضحة للغاية ، حيث أكد منذ البداية على أن أمن مصر خط أحمر، وأن تهجير الفلسطينيين قسريا الى سيناء خط احمر، وتصفية القضية على حساب مصر خط أحمر ، وقطع المساعدات الانسانية عن سكان القطاع أمر مرفوض تماما.

وأوضح أن تأكيد الرئيس أن 70٪ من حجم المساعدات الانسانية مصرية، 8400 طن من اجمالى 12 الف طن دخلت الى القطاع عبر معبر رفح المصرى، أمر يدعو كل مصرى للفخر والشرف والتباهى ايضا ، موجها التحية للرئيس السيسى على نجاح جهود مصر والتوصل للهدنة بين حماس وإسرائيل.