رئيس قوى عاملة النواب : تأكيدات الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين يكتبها التاريخ

اشاد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب؛ رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ التي القاها اليوم الخميس ؛ في فعالية دعم فلسطين باستاد القاهرة الدولي؛ بتأكيده مجددا رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر لن نسمح به ؛ واصفا موقف الرئيس في هذا الخصوص سوف يخلده التاريخ في سجل مواقف مصر القوية .



وحول ما اثارته بعض وسائل الإعلام الخارجية حول معبر رفع ؛ قال النائب عادل عبد الفضيل: إن تأكيدات الرئيس السيسي في هذا الشان جاءت قوية وحاسمة بأن مصر لم تغلق معبر رفع ابدأ؛ولن تغلقه في وجه المساعدات؛ لاننا دولة تتعاون بقواعد القانون الدولي.



وقال النائب عادل عبد الفضيل : إن الرئيس السيسي الانسان حريص كل الحرص علي ادخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل تلك الظروف الصعبة التي يعيشها نحو 2.3 مليون فلسطيني تحت الحصار بدون وقود أو مياه أو كهرباء أو أغذية أو مواد طبية؛ مؤكدا اننا «مستمرون في دعمنا لسكان فلسطين في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.. مشيرا الي ان اللى فات كوم واللى جاى كوم تاني.