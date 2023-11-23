بدء تصوير الجزء الثاني من كامل العدد

بدا فريق عمل مسلسل كامل العدد تصوير الجزء الثاني بداية الأسبوع الحالي، وذلك استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم. ويشهد الموسم الثاني من المسلسل استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه رمضان الماضي، حيث قرر القائمون على العمل تصوير جزء جديد بعد النجاح الكبير الذى حققه مع النصف الأول من رمضان 2023.

المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول. وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.



ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.