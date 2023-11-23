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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من العراق.. قصف القوات الأمريكية داخل حقل العمر النفطي في سوريا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق قصفها بطائرة مسيرة قاعدة الاحتلال الأمريكي داخل حقل العمر النفطي في سوريا وذلك رداً على جرائم الاحتلال في غزة.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت  تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، خلال أوقات مختلفة من هذا اليوم، بالطائرات المسيّرة وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق  استهدافها أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطارها بوابل من الرصاص.

وكانت قناة الميادين ذكرت انه تم قصف القوات الأمريكية للمرة الثانية في مطار أربيل شمال العراق.

وذكر المصدر ذاته أنه تم قصف  القاعدة الأمريكية في مطار أربيل شمال العراق بجانب قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غرب العراق.

وكانت القوات الأمريكية قصفت مناطق من خطوط التماس مع الجيش السوري والقوات الرديفة شمال شرق دير الزور.

وبينت الميادين  نقلا عن مصادر محلية سورية أنّ القصف الأمريكي شمال شرق دير الزور لم يوقع أي اصابات واقتصرت أضراره على الماديات في المنطقة.

وأشارت الميادين الي ان القصف يعد الاستهداف الأمريكي الأول لمنطقة فصل بين الجيش السوري والقوات الرديفة ومسلحي قسد والقوات الأمريكية.

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