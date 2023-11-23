عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب الغد: كلمة الرئيس برهنت للجميع أن فلسطين هي قضية مصر الأولى

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

أكد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، أن الدور المصري في القضية الفلسطينية لا مجال للمزايدة عليه، لاسيما في ظل جهودها التي لا تنقطع على كافة المستويات لدعم أهالي غزة واستقبال الحالات الحرجة وحديثي الولادة لعلاجهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا دبلوماسية واسعة، في إدارة الأزمة، وتحركت على جميع الجبهات لوقف الحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني، مثمنا كلمة الرئيس عبد السيسي خلال مؤتمر “تحيا مصر وفلسطين”، اليوم، والتي حملت رسائل واضحة تؤكد على موقف مصر الراسخ تجاه القضية، ورفضها التهجير القسري لسكان قطاع غزة، والذي أكد الرئيس على أنه خط أحمر.

 

وقال سكرتير عام حزب الغد، في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية نجحت في فرض سيطرتها وانفاذ المساعدات الإغاثية العاجلة إلى فلسطين من خلال معبر رفع، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس أكدت على موقف مصر الراسخ والرافض لمخططات التهجير القسري، لأشقائنا الفلسطينيين، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن حفاظا على عدم تصفية القضية والإضرار بالأمن القومي لتلك الدول بالتوازي والذي ستتصدى مصر له بحسم باعتبارها خط أحمر.

 

وأوضح “إسماعيل” أن كلمة الرئيس السيسي خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، برهنت للجميع أن فلسطين هي قضية مصر الأولى التي لم ولن تتخلى عنها وستظل في صدارة الدفاع عنها ومساندتها حتى حصولها على حقوقها كاملة وفق مرجعيات الشرعية الدولية، والتي برهنت على ما سعت إليه جهود القيادة السياسية، بعقد مؤتمر القاهرة للسلام، من أجل الحصول على إقرار دولي بضرورة وقف العدوان الغاشم على أهالي غزة، وضمان مرور المساعدات الإنسانية لأهالينا في فلسطين، مشيرا الى أن مصر  قدمت حوالي 80‎%‎  من المساعدات.

حزب الغد القضية الفلسطينية غزة التهجير القسري مؤتمر القاهرة للسلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

التعليم تطبق قرارا جديدا على طلاب الخدمات بالمدارس الفنية من العام القادم

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

ترشيحاتنا

الرجل الأصلع الأكثر وسامة في العالم.. لقب مثير للجدل من الفائز به؟

حماس: نثق في مصر لضمان تنفيذ الهدنة وتبادل الأسرى

صفية العمري: تعرضت لنصب وابتزاز من ناس مستغلين اسم الشيخ الشعراوي.. فيديو

تل أبيب: توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب في غزة.. تفاصيل هامة

«هرم أهل القرآن».. الطاروطي: الشيخ الحصري قبلة تعلم الذكر الحكيم في العالم

علي جمعة: خطة ماكرة كبرى سعت إلى تهويد القدس الشريف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

مثيرة للجدل دايما.. شاهد رانيا يوسف تشعل الفيسبوك

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ