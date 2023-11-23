أسامة الغزالي حرب: المقاطعة تعبير حضاري عن رفض تقوم به الشركات الداعمة لإسرائيل

أكد الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، أن هناك نفوذا يهوديا على الإعلام الغربي في أوروبا بالإضافة إلى الدوائر السياسية بأمريكا والدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب يدعم إسرائيل.

وقال حرب، خلال لقاء له ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مقاطعة المنتجات التي تنتجها الشركات التي تدعم إسرائيل تعبير حضاري عن رفض الشعب المصري لهذه المنتجات من شركات تدعم إسرائيل مع حربها التي تخوضها ضد غزة.

وزير لتعمير وتنمية سيناء

وتابع المفكر السياسي، أن تعمير وتنمية سيناء أمر مهم للغاية، مبينا أنه من الخطأ أن تظل سيناء فارغة ولابد أن يكون بها 20 أو 30 مليون مصري، مقترحا إيجاد منصب يكون مخصصا لتعمير وتنمية سيناء وبدرجة وزير، ويكون وزيرا لتعمير وتنمية سيناء.