هل استقال حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي .. إبراهيم سعيد يجيب

نفى الإعلامي إبراهيم سعيد مقدم برنامج 90+، الشائعات المنتشرة التي تُفيد تقديم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" : "أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك حالة غضب انتابت مجلس الإدارة برئاسة الخطيب حول الحديث خلال الفترة الأخيرة عن استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف : "جاء ذلك بعد ربط عدم حضور حسام غالي للجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي، بجانب عدم حضوره أيضًا اجتماع لجنة التخطيط الأخير".

وأوضح : "لذلك ربطت الناس عبر مواقع السوشيال ميديا، أن هناك أزمات مع الخطيب، ولكن مصادرنا، أكدوا أن جميع هذه الأخبار على سبيل الهزار، ولا يوجد سبب لهذا الكلام، وأن حسام غالي لم يحضر بسبب ظروفه الخاصة".

واتم : "وأكدت مصادرنا أن حسام غالي مستمر بشكل طبيعي حتى الآن في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة".