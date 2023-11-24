انزل.. النائبة دعاء عريبي تناشد المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.. فيديو

ناشدت النائبة دعاء عريبي، المصريين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، التي تنطلق الشهر المقبل في الداخل والخارج وفقا للجدول الزمني للانتخابات التي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.



أضافت خلال برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات توضح صورة الدولة المصرية أمام العالم أجمع، مناشدة كل مواطن ومواطنة مصرية بضرورة النزول إلى اللجان والتصويت في صناديق الاقتراع من أجل الدولة.



ولفتت إلى أن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا بإجراء الاستحقاق الانتخابي، مشيرة إلى أن الانتخابات المقبلة ستكون رسالة جديدة للعالم بأن مصر تنعم بالاستقرار والأمن والديمقراطية.



كما أكدت النائبة دعاء عريبي، أهيمة النزول والمشاركة وإيصال رسالة مهمة لكل من يشكك في نزاهة الانتخابات المصرية سواء في الاستحقاق الرئاسي أو الانتخابات البرلمانية، مؤكدة ثقتها الكبيرة في جموع الشعب المصري والنزول إلى لجان الانتخابات والمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الرئاسي.

