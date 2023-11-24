تحرك شاحنات المساعدات من الجنوب إلى مدينة غزة وشمال القطاع

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك مصادر مطلعة، أكدت أنه طبقا لاتفاق الهدنة تحركت شاحنات المساعدات من جنوب القطاع إلى مدينة غزة وشمال القطاع.

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، اليوم الجمعة، عن بدء نقل الأسيرات الفلسطينيات من سجن الدامون إلى عوفر تمهيدا لعملية التبادل.

وقال مسئول فلسطيني رفض الكشف عن هويته لـ "رويترز" إن إسرائيل ستطلق، اليوم الجمعة، 39 سجيناً فلسطينياً، من بينهم 24 امرأة و15 من الذكور القصر، في الضفة الغربية، مقابل 13 أسيرا من المقرر أن تطلقها "حماس" من قطاع غزة.



من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، عن زيادة المعونات إلى غزة بنحو 40 مليون دولار مع وصول طائرة المعونات الرابعة إلى مصر قبل توجهها إلى غزة.

وشكر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، مصر وقطر على جهودهما في دخول “الهدنة الإنسانية” حيز التنفيذ منذ صباح اليوم.

وقال سوناك عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" إن هذه الهدنة الإنسانية أمر بالغ الأهمية لإنهاء الأسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ودخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.