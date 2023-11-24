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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة

محافظ أسيوط يناقش
محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الشباب والرياضة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنفيذ أخر مستجدات الأنشطة والفعاليات التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة فضلاً عن معدلات التنفيذ الخاصة بمشروعات مراكز الشباب ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات الممكنة لقطاعي الشباب والرياضة والعمل على الارتقاء بمستوى خدمات البنية التحتية لتغيير واقع حياتهم على نحو أفضل وأشمل لمواكبة الجهود التنموية الأخرى...  جاء ذلك خلال لقائه مع أحمد سويفي مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط.


وقد استعرض اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات مراكز الشباب والرياضة ونسب التنفيذ في كل مشروع فضلاً عن بحث الحلول والمقترحات وإزالة المعوقات أو أية ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها كما تناول ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية لقطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة خاصة بالمراكز والأحياء.


ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق وتكثيف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المعنية لزيادة معدلات الانجاز ونهو الأعمال وفقاً للخطة الزمنية المقررة مع مراعاة معايير الجودة في تنفيذ ونهو أعمال تنفيذ المشروعات الخاصة بهذا القطاع الهام والعمل على الإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الأداء لافتاً إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفيذ المشروعات بالقرى والنجوع حتى الانتهاء من الأعمال من خلال جولاته الميدانية فضلاً عن عقد الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي كل قطاع على حدى للاطمئنان على نسب التنفيذ ومراحل العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها.

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يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان ، بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أسيوط أخبار أسيوط “حياة كريمة ” أعمال المبادرة الرئاسية الشباب والرياضة

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