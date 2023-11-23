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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كسر في خط الطرد.. انقطاع المياه عن 4 مناطق بحي غرب أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط،  عن إنقطاع مياه الشرب ، مساء اليوم الخميس، بمناطق مصنع سيد وتامينات السيارات ومساكن نائلة خاتون وكوم عباس بحي غرب مدينة أسيوط بسبب كسر مفاجئ بخط طرد المحطة قطر 500مم بمنطقة كوم عباس .

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن ضعف وقطع  المياه عن حي غرب  يأتي نتيجة لكسر مفاجئ في  خط طرد  500مم، لافتا إلى الدفع بسيارات الكسح والمياه ومعدات وطاقم الاصلاح إلى مكان الكسر لسرعة إصلاحه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة  إلى التنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة إصلاح الخط .

وأكد  شرقاوي على أن الشركة ستعمل على توفير سيارات مياه نقية بسعات مختلفة، وبصفة دورية، في المناطق المتأثرة بخروج محطة رفع صرف صحي نائله خاتون خلال الساعات المقبلة.

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كما أعلنت الشركة عن أن جميع قنوات التواصل متاحة أمام المواطنين، لاستقبال الشكاوى الإلكترونية، وعلى أتم الاستعداد لتلقي أي شكوى أو أي احتياج لسيارات مياه، والتعامل معها على الفور، وأكدت الشركة أنه سيتم إرسال سيارات مياه شرب نقية لسد الاحتياجات

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