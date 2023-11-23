محافظ أسيوط: تحرير 132 محضرًا تموينيًا خلال عدة حملات بمركزي منفلوط وديروط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط علي استمرار شن الحملات الرقابية علي الأسواق والمحلات ومنافذ البيع بمختلف قري ومراكز المحافظة للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة الاستراتيجية حرصًا من الدولة علي توفير احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأمن الغذائي المصري موجهًا كافة رؤساء المراكز واللأحياء بتكثيف الحملات للتصدي لجميع أنواع الغش التجاري وحجب السلع عن المواطنين والمغالاة في الأسعار.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير ٩٠ محضرا تموينيا خلال حملات متنوعة بقري مركز ديروط حيث تم في مجال المخابز تحرير 74 مخالفة تموينية منها 26 محضر نقص وزن و18 محضر مواصفات و19 محضر عدم نظافة و10 محاضر عدم تسليم بون وعدد ٦ محاضر عدم إعلان عن المواعيد وفي مجال الأسواق تم تحرير 16 مخالفة تموينية منها 3 محاضر سكر بدون فواتير وضبط محضر أرز بدون فواتير و2 محضر سجائر بدون فواتير وضبط 300 كيلو سكر و50 كيلو أرز و477 علبة سجائر و18 كرتونة معسل و3 محاضر اسمنت بدون فواتير ومحضر تجميع 14 شيكارة كيماوي محظور بيعه خارج الجمعية الزراعية و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وتمت هذه الحملات تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط وذلك حرصًا علي صحة وسلامة المواطنين.



وفي هذا الإطار أيضا قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منفلوط تحت إشراف محمد عبد الغني رئيس المركز بعدة حملات متنوعة للتعامل بكل حزم مع ظاهرة الغش التجاري ومراقبة الأسعار وقد أسفرت الحملة عن تحرير ٤٢ محضرا متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتتم هذه الحملات بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن ومنها جهاز حماية المستهلك وإدارات ترخيص المحلات والتموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن ـ في وقت سابق ـ عن تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات على رقم (2135858/ 088) او رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم ( 01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".