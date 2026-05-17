مبادرات تأهيل الشباب لمجال الأمن السيبراني والبرمجة.. اعرف مدى أهميتها لسوق العمل

أكد الدكتور محمد خليف استشاري ريادة الأعمال، أن العالم يشهد تحولًا رقميًا متسارعًا خلق فجوة عالمية كبيرة في سوق العمل، خاصة في مجال الأمن السيبراني، مشيرًا إلى وجود نقص يقدر بنحو 4 ملايين متخصص عالميًا في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح "خليف" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن المبادرات التي تمنح الشباب مهارات رقمية متقدمة إلى جانب شهادات ورخص دولية معترف بها، توفر لهم فرصًا حقيقية للعمل داخل مصر وخارجها، سواء بشكل مباشر أو عن بُعد، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الدولية.

وأشار استشاري ريادة الأعمال، إلى أن الدولة المصرية تستهدف من خلال هذه المبادرات ربط التدريب الفعلي باحتياجات سوق العمل العالمي، مع التركيز على نقل المهارات العملية وليس مجرد الحصول على الشهادات، بما يتماشى مع فلسفة بناء الإنسان وتأهيله للمستقبل.

وأضاف أن ظهور الذكاء الاصطناعي أحدث تغييرات جذرية في شكل الوظائف المطلوبة، ما يفرض على الشباب ضرورة الاستمرار في تحديث مهاراتهم ومعارفهم بشكل دائم، مؤكدًا أن التعليم المستمر ومواكبة التطورات التكنولوجية أصبحا ضرورة أساسية للنجاح المهني في العصر الرقمي.