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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حريصون على دراسة مشروعات تخرج الطلاب لتطوير المخطط الاستراتيجي

محافظ أسيوط عصام
محافظ أسيوط عصام سعد

أكد محافظ أسيوط عصام سعد، حرصه على دراسة الآراء والأفكار والأبحاث ومشروعات تخرج الطلاب في تطوير المخطط الاستراتيجي المستقبلي للمحافظة والعمل على الاستفادة منها، خاصة وأن الزيادة السكانية تلتهم جهود التنمية التي تعمل على تحقيقها. 


جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم / الخميس/ مع وفد طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية خلال زيارتهم الميدانية للمحافظة لدراسة المخطط الاستراتيجي للامتداد العمراني والارتقاء بالبنية العمرانية والعمل على وضع تصور تصميم للمخطط العام والدراسات العمرانية المرتبطة به خلال مشروع التخرج لمرحلة بكالوريوس العام الجامعي 2023 /2024 وذلك ضمن دراسة تطوير وتنمية قطاع إقليم وسط وجنوب الصعيد.


ورحب محافظ أسيوط - خلال اللقاء - بوفد جامعة الإسكندرية، لافتاً إلى تقديمه لكافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام مثل هذه الزيارات التي تسهم في خريج متوافق مع سوق العمل وقادر على قيادة مستقبل البلاد واستكمال خطط التنمية التي تعمل على تنفيذها الدولة ، مستعرضاً ما تمتلكه المحافظة من إمكانات في مختلف القطاعات، فضلاً عن المشروعات التنموية الجاري تنفيذها أو والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية في القطاعات المختلفة.


وأشار سعد إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة بأسيوط خلال الـ 9 سنوات الماضية توازي ما تم تنفيذه خلال عقود، مشيراً إلى التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.


وقد شهد اللقاء عرضاً لطلاب قسم العمارة بعنوان "دراسة المخطط الاستراتيجي لمحافظة أسيوط" ضمن مشروع تطوير إقليم وسط الصعيد كما تم تقديم الرؤى والأفكار الخاصة بتطوير عدد من المناطق والقطاعات مع مراعاة البعد التاريخي والموارد المتاحة.

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