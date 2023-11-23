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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 490 طن مخلفات وتسوية طرق بالبداري وديروط وصدفا وأبوتيج

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم رفع 490 طن مخلفات وقمامة خلال حملات نظافة تم تنفيذها بـ 4 مراكز (البداري وديروط وصدفا وابوتيج ) والقرى التابعة لها حفاظاً علي البيئة. 

كما تم رفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والطرق غير المرصوفة لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين بالقري والمراكز والأحياء لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بقطاع النظافة.

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز البداري وديروط وصدفا وابوتيج حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين باستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي ، اللودر ، الجليدر ، الحاويات ، سيارات النقل ،....) وغيرها وهو ما أسفر عن رفع 490 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات وذلك خلال حملات بإشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى وبالتنسيق مع الجهات المعنية بكل مركز.

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