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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس حزب الإصلاح: التاريخ يذكر ما فعلته مصر تجاه القضية الفلسطينية

شريف عبد العزيز رئيس
شريف عبد العزيز رئيس حزب الأصلاح والنهضة

قال الدتكور هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح  السيسي أمس كانت شديدة الأهمية فهي كلمة تاريخية في مضمونها وفي لحظة فارقة من القضية الفلسطينية وحملت رسائل واضحة تدل على عقيدة سياسية راسخة فيما يتعلق بالثوابت الوطنية المصرية التي لا تقبل المزايدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأشاد عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لفضائية أكسترا نيوز، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الأزمة والصراع في غزة والحرب على غزة ان عملية تهجير الفلسطينيين سواء في الداخل أو الخارج هو امرا مرفوضا نهائيا وغير قابل للتمكين وخاصة عندما يتعلق التهجير القسري على الأراضي المصرية، لافتا إلى أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وخصوصا على حسابها.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ويدل التصريح أن مصر تظل القلب للأمة العربية على رأس القضية الفلسطينية.

مصرهي صمام الأمان للمنطقة العربية ورمانه الميزان في الكثير من الأزمات العالمية

وأكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يدافع عن الأمن القومي المصري فقط ببساطة ووضوح في الفترة السابقة ولكن أيضا هو صمام الأمان للمنطقة العربية ككل وهو رمانة ميزان في الكثير من الأزمات العالمية.


واشار هشام عبد العزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة إلى أن جهود مصر سوف تكتب بحروف من النور في الدبلوماسية المصرية وفي الوطنية المصرية وفي العروبة المصرية.

القضية الفلسطينية الثوابت الوطنية المصرية تهجير الفلسطينيين مصر التهجير القسري

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