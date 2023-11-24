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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي يوجه رسالة هامة للعالم بشأن غزة والقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقبل التهجير القسري، أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافق وتفهم دولي، تجاه هذا الموضوع.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا:، أن المرحلة الحالية تتطلب توفير المساعدات، وأن مصر قدمت مساعدات وصلت لـ 75%، من قيمة ما تم تقديمه لـ غزة.
وأوضح الرئيس السيسي، أن معبر رفح لم يغلق، وتم خروج رعايا لـ أكثر من 30 دولة، وأوضح أنه على المجتمع الدولي تقديم المساعدات لـ غزة.


وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك حوالي 15 ألف شهيد في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، منهم أكثر من 5500 من الأطفال، و2000 من النساء، أي 60 أو 70 % ضحايا من السيدات.

وأشار الرئيس السيسي، إلي أن المجتمع الدولي يجب أن يقدم مساعدات تكفي، لتبية احتياجات المدنيين في غزة، ويكون هناك مناطق أمن في كل القطاعات بغزة.

وتابع الرئيس السيسي، أنه تم تدمير أكثر من 40 أو 50 ألف منزل، وهناك أكثر من 70 ألف منزل تعرضوا لـ الضرر.

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