عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافسة قوية بين مصر والجزائر في البطولة العربية للدراجات بالقاهرة

صدى البلد

انطلقت صباح اليوم منافسات البطولة العربية لدراجات المضمار رقم 12 على مضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة، وذلك وسط منافسة قوية بين لاعبي منتخبي مصر والجزائر للفوز بلقب البطولة التي تختتم منافساتها غدا السبت، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي.


وتشهد البطولة العربية لدراجات المضمار مشاركة 120 لاعبا ولاعبه يمثلون 6 دول هي مصر والسعودية والإمارات والجزائر والسودان وقطر.


وانطلقت سباقات اليوم الأول للبطولة في تمام التاسعة صباح اليوم، وسط متابعة من اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور وجيه عزام والتي حرصت على متابعة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالبطولة، واطمأنت على تلبية كافة احتياجات بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة. 


من جانبه أكد الدكتور وجيه عزام نائب رئيس الاتحادين الدولي والعربي للدراجات ورئيس الاتحادين المصري الإفريقي أن سباقات اليوم الأول للبطولة انطلقت وسط حماس كبير من كافة اللاعبين المشاركين، حيث تتنافس المنتخبات المشاركة على حصد أكبر عدد من الميداليات. 


وأضاف عزام أن استضافة القاهرة للنسخة الجديدة من البطولة العربية لدراجات المضمار يعد تأكيدا على ثقة الاتحاد العربي في قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من منشآت رياضية على أعلى مستوى وبما يضاهي المنشآت الرياضية بالدول الكبرى على مستوى العالم، وذلك امتدادا للطفرة التي شهدتها الرياضة المصرية في ظل الدعم غير المحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية. 

من جانبه أشاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات بمستوى المنافسة في سباقات اليوم الأول من البطولة العربية لدراجات المضمار، مشيرا إلى أن قوة المنافسة التي شهدتها السباقات تعكس التطور الكبير الذي شهدته رياضة الدراجات على المستوى العربي، بفضل خطط التطوير التي يتم تنفيذها منذ فترة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

تصرف مثير من لاعب المنتخب.. ماذا حدث بين إمام عاشور وطارق حامد؟

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

ترشيحاتنا

جزائري.. الشرطة الفرنسية: القبض علي نجم عربي شهير بتهمة دعم فلسطين

موضوع مهم للمصريين.. الأوقاف تعلن عنوان خطبة الجمعة المقبلة

لوكا مودريتش يقترب من الدوري السعودي.. تفاصيل

حملة السيسي الانتخابية تتفقد مصابي غزة في مستشفى العريش العام

أزهري يفوز ببطولة كمال الأجسام والجامعة ترسل له تهنئة خاصة.. صور

افتتاح مقر حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة العريش.. صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

نصائح ضرورية قبل شراء منتجات العناية بالبشرة

فيديو

اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كنز جديد.. ماذا وجدت بعثة كندية في صحراء مصر الغربية؟

سخر من الإسلام.. مسئول أمريكي سابق يثير الجدل بتصرف غريب

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ