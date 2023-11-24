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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دعما لغزة.. مسيرات مليونية تجتاح محافظة صعدة في اليمن.. فيديو

مسيرات في اليمن
مسيرات في اليمن

شهدت محافظة صعدة شمالي اليمن، اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة جابت ساحاتها، حيث أكدت دعم المقاومة، وباركت عمليات اليمن ولبنان في وجه الاحتلال، ودعت إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية.

ووفقا لشبكة "الميادين"، فقد خرجت صباح اليوم الجمعة، مسيرات حاشدة في 4 ساحات بمحافظة صعدة شمالي اليمن، "دعماً لخيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني" طوال أيام العدوان.

وأصدرت المسيرات بيانا أكدت فيه دعم خيارات حركات الجهاد والمقاومة وصمود الشعب الفلسطيني، وباركت عمليات القوات المسلّحة اليمنية المناصرة لغزة، وعمليات المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق المناصرة لأبناء غزة. 

وأدان البيان، "ما تعرض له أبناء غزة من عدوان وحشي بربري إسرائيلي بدعم أمريكي وغربي، كما استنكر التخاذل العربي".     وكذلك دعا البيان إلى "مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية الداعمة لاقتصادهما في تمويل الحروب على غزة وعلى الشعوب العربية".

وشهدت محافظات اليمن ومدنه، طوال أيام العدوان، تظاهرات مليونية وفعاليات دعماً لغزّة والمقاومة فيها، وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي، وللمطالبة بفتح الممرات لتدفق المقاومين، وكان آخرها تظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية صنعاء يوم السبت الماضي.

والجدير ذكره، أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت عدداً من الهجومات على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما احتجزت منذ أيام، سفينة إسرائيلية هي "جالاكسي ليدر"، كانت تبحر في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الحوثيين في اليمن محمد علي الحوثي، الثلاثاء، إنّه لا يمكن للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي الحديث عن السفينة قبل التوقف عن قتل الفلسطينيين في غزة.

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