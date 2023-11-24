وزارة العمل في أسبوع.. تسليم شيكات بتعويضات وبروتوكول تعاون مع مصر للطيران

أصدرت وزارة العمل، اليوم الجمعة، "إنفوجراف" بشأن نشاط الوزارة خلال الأسبوع، والذى شهد لقاء حسن شحاتة وزير العمل مع قيادات اتحاد المشروعات الصغيرة، وجولة في مصنع التعبئة والتغليف، إستكمالاً لزيارته إلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

كما التقى الوزير أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران الخطوط الجوية للتعاون مع الشركة باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة .

شهد الأسبوع -أيضا- تسليم شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر 5 عمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة، كما استمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشآت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

وإلى تفاصيل حصاد القوي العاملة في 7 أيام :

التقى الوزير ،المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر،الذي يضم في عضويته مجموعة من جمعيات المستثمرين بالمحافظات، وذلك بمقر الإتحاد بمدينة بدر ، كما تجول الوزير والوفد المرافق له ، وقيادات وأعضاء من مجلس إدارة إتحاد المشروعات ،داخل مصنع باكتيك لتكنولوجيا التعبئة والتغليف ،بمدينة بدر ، ويعمل فيه 200 عامل،ومختص بصناعة الورق وتغليف المنتجات طبقاً للمواصفات العالمية.

وينتج المصنع 20 ألف طن سنوياً، ويقوم بتصدير نصفها إلى الخارج، والتقى الوزير بالعمال وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة .

وتأتي زيارة الوزير إلى اتحاد المشروعات،ضمن اللقاءات التي يقوم بها هذه الأيام مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال،لتعزيز علاقات العمل،وتشجيع الإستثمار داخل بيئة عمل لائقة وصحية،وبحث كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك ،خاصة تلك المعنية بعالم العمل،منها ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج ،والالتزام بينهم بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في قرارات، وتشريعات العمل،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ،وكذلك تنمية مهارات العاملين،وتأهيل وتدريب الشباب على فرص العمل المطلوبة داخل شركات القطاع الخاص.

وحث العمال على المزيد من العمل والإنتاج،والمشاركة في بناء "الجمهورية الجديدة" التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستهل الوزير الاجتماع مع اتحاد المشروعات الصغيرة بالشكر على حسن الاستقبال، وقال: إن الهدف من هذا اللقاء ،الاستماع الى شركاء العمل والتنمية في الملفات المشتركة خاصة مشروع قانون العمل،وتطبيق الحد الأدنى للأجور،والسلامة والصحة المهنية .

وأوضح أن الدولة تُشَجِّع على العمل والإنتاج والاستثمار والصناعة الوطنية،وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين والقطاع الخاص ،وأوضح أن الوزارة بعد تغيير إسمها من "القوى العاملة" إلى "العمل" حريصة على الحوار مع صاحب العمل والعامل معاً .

ودعا الاتحاد إلى سرعة إرسال ملاحظاتهم على مشروع قانون العمل ، بهدف معالجة بعض المواد محل الخلاف تمهيدا لإصداره ،وسرعة .

واستمع الوزير إلى رؤية المشاركين في اللقاء من ممثلي جمعيات المستثمرين،واتفق الجميع على أهمية التعاون والتنسيق في كافة الملفات ،كما تم التأكيد على أن توفير وسائل السلامة والصحة المهنية يحقق الأمان للعامل ويحمي ممتلكات المنشآت.

الغرف السياحية:

كما التقى الوزير ، مع أعضاء من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، بمقر الإتحاد،بالدقي لبحث مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون فيما يخص المزيد من الاستقرار في المنشآت السياحية والفندقية فى مصر، وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها،وكذلك التدريب المهني،والنقاش بشأن نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع الاستراتيجي،وتطبيق الحد الأدني للأجور ،و القوانين المختصة بملفات العمل.

في مستهل اللقاء وجه رئيس الاتحاد الشكر والتقدير إلى الوزير على التعاون والتواصل، وقال أن الاتحاد أرسل إلى وزارة العمل رؤيته بشأن مشروع قانون العمل،واقترح تشكيل لجان مشتركة للتعاون والتواصل، تختص بملف التعاون في ملفات السلامة والصحة المهنية،والتدريب المهني، للعاملين في قطاع السياحة.

ومن جانبه أشار الوزير إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة لقاءات مع كافة شركاء العمل والتنمية من منظمات العمال وأصحاب الأعمال،لتعزيز علاقات العمل والتعاون ،وللخروج برؤية موحدة بشأن مشروع قانون العمل المعروض حاليا على البرلمان ،لصدور تشريع متوازن يراعي مصالح كافة الأطراف ويحقق "الأمان الوظيفي"،والاستقرار في مواقع العمل والإنتاج،والتشجيع على الاستثمار،ويرسخ ثقافة الحقوق والواجبات.

وأثنى الوزير على كلام رئيس الاتحاد بشأن التعافي الكبير الذي يشهده قطاع السياحة،وأوضح أن الدولة تقدم كل الدعم من أجل المزيد من الاستقرار في هذا القطاع.

وأشاد الوزير بسرعة استجابة الاتحاد بإرسال رسالة بشأن مشروع قانون العمل،ورحب بتنفيذ خطة عمل مشتركة للتدريب المهني للتأهيل على مهن يحتاجها "سوق العمل السياحي".

كما ناقش الجانبان سبل الاستمرار في التعاون والدعم لهذا القطاع الاستراتيجي ،والذي يمثل مصدر هام من مصادر الدخل القومي للبلاد.

مصر للطيران :

شهد مقر وزارة العمل، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ،وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية - قطاع السياحة "الكرنك"- إحدى شركات وزارة الطيران المدني ،حيث مثل وزارة العمل في هذا البروتوكول رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج،وعن الشركة أشرف عبد الوهاب راتب محمد مفوضاً عن السيد الطيار محمد إبراهيم موسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

يأتي البروتوكول بين الوزارة والشركة، بهدف التعاون مع شركة مصر للطيران للخطوط الجوية باعتبارها إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني،ولديها من الإمكانيات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ الخدمات التي تحتاجها الوزارة،خاصة تلك المرتبطة بنشاط العلاقات العربية والدولية في الداخل والخارج .

العمالة غير المنتظمة:

سَلّمت وزارة العمل ، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لأسر 5 عمال متوفين، ومصابين من العمالة غير المنتظمة، بإجمالي عدد مستفيدين 14 من أفراد تلك الأسر، بواقع مبلغ 650 ألف جنيه، من أبناء محافظات : القاهرة، والبحيرة، وبورسعيد، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً .

وقاما بتسليم الشيكات نيابة عن الوزير، الشيماء عبد الله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، وحلمى أبو زهرة مدير عام الإدارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت بالوزارة.

وتأتي هذه التعويضات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت هذه المرة حالات وفاة لـ 3 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم : رجب سيد عبد الفضيل، ومصطفى محمود أحمد، وداليا سمير السيد.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي التعويضات لأسر العمال المتوفين بلغت 370 ألف جنيه، كما شملت التعويضات المصروفة، تعويضات نسبة عجز لأثنين مصابين، بلغت 80 ألف جنيه، كنسب تعويض ومصاريف علاج للحالات المصابة وهم: إسلام إبراهيم حامد، وكيرلس هاني خليل .

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