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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محتجزين لدى حماس.. وساطة مصرية لإطلاق سراح 12 رهينة من تايلاند

صدى البلد

في تطور دبلوماسي كبير، نجحت مصر في التوسط في صفقة لإطلاق سراح 12 مواطناً تايلاندياً محتجزين كرهائن لدى حماس.

 

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، الإفراج الوشيك، مع الاتفاق الذي يشمل تحرير ثلاثة عشر رهينة إسرائيليا. 

 

ومن المقرر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة. وبينما تؤكد الحكومة المصرية إتمام الصفقة، أبلغ دبلوماسي رفيع المستوى في الشرق الأوسط سكاي نيوز أن تفاصيل إطلاق سراح الرهائن التايلانديين لا تزال قيد الإعداد. 

 

وحسب سكاي نيوز، نشرت الهيئة العامة المصرية للإستعلامات، أن جهود القاهرة المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال.

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