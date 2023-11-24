رئيس وزراء تايلاند يعلن إطلاق سراح 12 رهينة بوساطة مصرية

أكد رئيس وزراء تايلاند، سريتا ثافيسين، اليوم الجمعة، أنه تم إطلاق سراح اثني عشر مواطنًا تايلانديًا، كانوا محتجزين كرهائن لدى حركة حماس في غزة بوساطة مصرية.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي تتوسط فيه مصر في اتفاق، يتضمن إطلاق سراح ثلاثة عشر رهينة إسرائيليا أيضًا.

نجحت مصر في التوسط في صفقة لإطلاق سراح اثني عشر مواطناً تايلاندياً محتجزين كرهائن لدى حماس.

أكد المكتب الإعلامي للحكومة المصرية، ما نشرته سكاي نيوز البريطانية، من أن الاتفاق الذي يشمل أيضا تحرير ثلاثة عشر رهينة إسرائيليا قد التنفيذ.

كان من المقرر إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة.

تؤكد الحكومة المصرية إتمام الصفقة، وبحسب سكاي نيوز، نشرت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن جهود القاهرة المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس ومن بينهم نساء وأطفال.