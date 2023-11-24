بيراميدز يصل الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي استعدادا لخوض مباراة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل مازيمبي ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال.

وقال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة أمام مازيمبي الكونغولي في بداية مشوار دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية، خاصة وأنها البداية دائما تكون صعبة، وفريق مازيمبي قوي وله تاريخ في البطولات القارية، وبيراميدز يشارك في المقابل لأول مرة في دوري الأبطال ولديه أمل كبير في أن يصل لأبعد نقطة ويلعب من أجل اللقب.