وفد من مديري الإدارات العرب يزور قطاع الإعلام بوزارة الداخلية .. فيديو

زار وفد من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربى للتوعية الأمنية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

وقال اللواء أسامة خلف، مدير المكتب العربي، للتوعية الأمنية والإعلامية، إننا بصدد الزيارة السنوية، التي تتم للمكتب العربي للتوعية والإعلام، وهي من ضمن البرنامج العام السنوي للأمانة العامة، لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويتم خلالها زيارة قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية.

وأضاف خلال الزيارة أن الهدف من الزيارة، اطلاع الدول العربية على التجربة المصرية الرائدة، في مجال الإعلام.

وتعرف الوفد على الإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع، في أداء دوره لتغطية كل فعاليات وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة، وبث الرسائل والتقارير الإعلامية، التي تتعلق بجهود وزارة الداخلية بشكل محترف، سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، عبر وسائل الإعلام المختلفة.

