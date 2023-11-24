مصرع شابين في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي

لقى شابان مصرعهما فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الفيوم ، إخطار من مأمور مركز شرطة سنورس بالحادث.



تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، عقب انقلاب سيارة اجرة ، بسبب انفجار اطار السيارة ، مما ادى الى عدم سيطرة قائدها على السيارة ، مما أدى الى انقلابها على جانبى الطريق .



أسفر الحادث عن مصرع شابين بمركز الفيوم وتم نقل الجثتبن بسيارات الاسعاف الى مشرحة مستشفى الفيوم العام وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .