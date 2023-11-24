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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو يهاجم رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا لتصريحاتهما أمام معبر رفح

نتنياهو
نتنياهو

هاجم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشير، وبلجيكا ألكسندر دي كرو؛ بعد تصريحاتهما اليوم في المؤتمر الصحفي أمام معبر رفح البري.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي "أدين بشدة تصريحات رئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا بشأن عدم تحميل حماس مسئولية الجرائم التي ترتكبها".

وذكرت وكالة “رويترز” الإخبارية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي استدعى سفيري إسبانيا وبلجيكا؛ بسبب تصريحات لرئيسي وزراء البلدين عند معبر رفح اليوم.

وفي السياق نفسه، أدان وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إيلي كوهين، اليوم الجمعة، تصريحات رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز وبلجيكا ألكسندر دي كرو اليوم أمام معبر رفح.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، "نحن ندين الادعاءات الكاذبة لرئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن دعم الإرهاب، وبعد كلماتهم سيتم دعوة سفرائهم إلى محادثة توبيخ قاسية".

وزعم "كوهين" في تغريدة له عبر حسابه بموقع "إكس" أن "إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي وتحارب منظمة إرهابية قاتلة أسوأ من داعش ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأكد الوزير الإسرائيلي "سنستأنف القتال بعد وقف إطلاق النار حتى القضاء على حكم حماس في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المختطفين".

وكان رئيس وزراء أسبانيا،  أكد أنه يجب العمل على تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين، ويجب إحياء عملية السلام في المنطقة، في الوقت الذس أشار ألكسندر دي كرو رئيس وزراء بلجيكا، إلى أن قتل المدنيين يجب أن يتوقف الأن في قطاع غزة، ونرفض تدمير المجتمع.

وأضاف "كروا" خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح، أن الكثير من الضحايا في غزة من الأطفال والنساء، والعمليات العسكرية يجب أن تتوقف وتحترم القانون الدولي.

وأكد ضرورة أن تكون هناك زيادة في توفير المساعدات، مقدما الشكر لمصر على الجهود الكبيرة في توفير المساعدات لـ قطاع غزة.

وكشف أن بلاده ستقدم الكثير من المساعدات خلال الفترة المقبلة، وان بلاده قدمت وستقدم المساعدات لغزة.

وأوضح أن الجميع يريد أن يقدم رسالة للإنسانية، حتى يتوقف ما يحدث، وتصل المساعدات لـ غزة.

وكشف أن وقف إطلاق النار حل جيد، ولكن نسعي ليكون الوقف دائم، وليس لمدة أيام.

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